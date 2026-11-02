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Index-Performance im Blick 02.11.2026 17:58:45

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,74 Prozent stärker bei 6 176,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,290 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent höher bei 6 134,72 Punkten in den Montagshandel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 122,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 189,68 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 6 358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 5 662,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,58 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR), Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR) und Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 196,18 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1 000,00 EUR), Eni (-2,48 Prozent auf 26,40 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 563 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 49,82 -0,80% Bayer
BNP Paribas S.A. 86,91 1,22% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 313,40 -2,18% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,74 -1,00% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 26,24 -3,19% Eni S.p.A.
Infineon AG 51,63 1,61% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 0,45% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,81 0,44% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 999,20 -3,03% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 128,96 2,04% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 74,48 2,00% UniCredit S.p.A.

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EURO STOXX 50 6 176,06 0,73%

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