Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,74 Prozent stärker bei 6 176,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,290 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent höher bei 6 134,72 Punkten in den Montagshandel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 122,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 189,68 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 6 358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 5 662,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,58 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR), Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR) und Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 196,18 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1 000,00 EUR), Eni (-2,48 Prozent auf 26,40 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 563 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at