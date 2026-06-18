Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent höher bei 6 331,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,408 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 6 301,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 300,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 334,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 282,22 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,71 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 5 849,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 736,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Stand von 5 266,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,23 Prozent. Bei 6 334,55 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 6,42 Prozent auf 82,01 EUR), Siemens Energy (+ 4,70 Prozent auf 169,34 EUR), adidas (+ 2,80 Prozent auf 177,95 EUR), Airbus SE (+ 2,55 Prozent auf 191,78 EUR) und Siemens (+ 1,35 Prozent auf 276,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,60 Prozent auf 44,60 EUR), SAP SE (-4,48 Prozent auf 134,86 EUR), BMW (-4,02 Prozent auf 59,74 EUR), Eni (-3,52 Prozent auf 21,12 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,82 Prozent auf 84,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 202 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 613,277 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at