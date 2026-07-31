Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance
|
31.07.2026 17:58:30
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün
Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 6 355,13 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,349 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,164 Prozent höher bei 6 354,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 344,40 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 332,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 421,74 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,07 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6 328,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Wert von 5 881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 5 319,92 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,63 Prozent nach oben. Bei 6 431,42 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 3,70 Prozent auf 61,67 EUR), SAP SE (+ 1,13 Prozent auf 157,68 EUR), Siemens Energy (+ 0,88 Prozent auf 147,44 EUR), Siemens (+ 0,55 Prozent auf 282,65 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 6,53 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-1,94 Prozent auf 74,66 EUR), BASF (-1,64 Prozent auf 50,40 EUR), BMW (-1,46 Prozent auf 59,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,76 EUR) und adidas (-1,15 Prozent auf 159,40 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 580 830 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 525,016 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Mit 7,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26