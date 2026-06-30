Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

So performte der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,51 Prozent höher bei 6 325,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,260 Prozent höher bei 6 247,85 Punkten in den Handel, nach 6 231,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 247,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 329,42 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 050,54 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 5 541,79 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 5 303,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,56 Prozent auf 165,80 EUR), Bayer (+ 5,17 Prozent auf 48,41 EUR), Siemens (+ 4,44 Prozent auf 281,15 EUR), Infineon (+ 4,38 Prozent auf 81,67 EUR) und Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 990,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 134,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,77 Prozent auf 70,10 EUR), adidas (-0,83 Prozent auf 179,40 EUR) und BMW (-0,42 Prozent auf 57,26 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 17 772 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at