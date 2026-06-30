Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance im Fokus
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30.06.2026 17:58:51
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,51 Prozent höher bei 6 325,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,260 Prozent höher bei 6 247,85 Punkten in den Handel, nach 6 231,63 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 247,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 329,42 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 050,54 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 5 541,79 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 5 303,24 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,56 Prozent auf 165,80 EUR), Bayer (+ 5,17 Prozent auf 48,41 EUR), Siemens (+ 4,44 Prozent auf 281,15 EUR), Infineon (+ 4,38 Prozent auf 81,67 EUR) und Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 990,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 134,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,77 Prozent auf 70,10 EUR), adidas (-0,83 Prozent auf 179,40 EUR) und BMW (-0,42 Prozent auf 57,26 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 17 772 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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