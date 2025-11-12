Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
12.11.2025 09:29:07
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,67 Prozent höher bei 5 764,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,846 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 5 734,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,70 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 734,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 764,29 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 335,97 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 744,69 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 17,21 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 764,29 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 45,11 EUR), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR), Bayer (+ 1,46 Prozent auf 27,83 EUR), BMW (+ 1,35 Prozent auf 88,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,28 Prozent auf 5,93 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Enel (-0,30 Prozent auf 8,94 EUR), Deutsche Börse (-0,28 Prozent auf 210,30 EUR), BASF (-0,21 Prozent auf 43,48 EUR), Eni (+ 0,01 Prozent auf 16,40 EUR) und Infineon (+ 0,21 Prozent auf 33,95 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 826 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,686 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Bayer-Aktie hat mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,47 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.25