Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester

Der Euro STOXX 50 knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,67 Prozent höher bei 5 764,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,846 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 5 734,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 734,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 764,29 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 335,97 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 744,69 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 17,21 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 764,29 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 45,11 EUR), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR), Bayer (+ 1,46 Prozent auf 27,83 EUR), BMW (+ 1,35 Prozent auf 88,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,28 Prozent auf 5,93 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Enel (-0,30 Prozent auf 8,94 EUR), Deutsche Börse (-0,28 Prozent auf 210,30 EUR), BASF (-0,21 Prozent auf 43,48 EUR), Eni (+ 0,01 Prozent auf 16,40 EUR) und Infineon (+ 0,21 Prozent auf 33,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 826 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,686 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bayer-Aktie hat mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,47 Prozent.

Redaktion finanzen.at