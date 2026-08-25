Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,37 Prozent höher bei 6 472,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,513 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent stärker bei 6 467,56 Punkten, nach 6 447,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 483,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 467,56 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6 280,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 136,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 5 443,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,03 Prozent auf 55,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 151,30 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 205,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,10 Prozent auf 6,89 EUR) und Siemens (+ 0,75 Prozent auf 282,70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-0,73 Prozent auf 73,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 44,74 EUR), BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR), SAP SE (-0,64 Prozent auf 186,00 EUR) und adidas (-0,58 Prozent auf 154,35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 217 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 580,439 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at