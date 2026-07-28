Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der Euro STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,30 Prozent fester bei 6 301,02 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,384 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 6 297,20 Punkte an der Kurstafel, nach 6 282,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 292,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 305,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 221,55 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 5 836,10 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 5 337,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,73 Prozent auf 47,46 EUR), BMW (+ 2,64 Prozent auf 59,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 72,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 063,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,33 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Eni (-1,34 Prozent auf 22,14 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 61,20 EUR), Bayer (-0,38 Prozent auf 47,05 EUR), Siemens Energy (-0,28 Prozent auf 147,96 EUR) und Deutsche Bank (-0,23 Prozent auf 30,91 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 386 662 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 602,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Mit 7,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at