Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
28.07.2026 09:28:51
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün
Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,30 Prozent fester bei 6 301,02 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,384 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 6 297,20 Punkte an der Kurstafel, nach 6 282,21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 292,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 305,26 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 221,55 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 5 836,10 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 5 337,58 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,73 Prozent auf 47,46 EUR), BMW (+ 2,64 Prozent auf 59,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 72,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 063,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,33 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Eni (-1,34 Prozent auf 22,14 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 61,20 EUR), Bayer (-0,38 Prozent auf 47,05 EUR), Siemens Energy (-0,28 Prozent auf 147,96 EUR) und Deutsche Bank (-0,23 Prozent auf 30,91 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 386 662 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 602,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Mit 7,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.07.26