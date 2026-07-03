Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün

Derzeit geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,61 Prozent aufwärts auf 6 399,01 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,399 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent fester bei 6 373,36 Punkten, nach 6 360,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 405,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 373,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 053,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 692,86 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 343,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,38 Prozent nach oben. Bei 6 405,08 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,11 Prozent auf 77,96 EUR), Siemens (+ 1,90 Prozent auf 282,15 EUR), Airbus SE (+ 1,81 Prozent auf 207,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,77 Prozent auf 74,60 EUR) und BMW (+ 1,73 Prozent auf 61,24 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,02 Prozent auf 1 103,60 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 140,58 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 246,40 EUR), adidas (-0,08 Prozent auf 183,55 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,08 Prozent auf 25,12 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 431 881 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 632,702 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at