SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|STOXX-Handel im Fokus
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27.04.2026 15:58:24
Freundlicher Handel in Europa: Gewinne im STOXX 50
Am Montag springt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 058,97 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0,051 Prozent tiefer bei 5 054,03 Punkten, nach 5 056,62 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 042,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 087,61 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 27.03.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 807,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5 106,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 348,60 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,05 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,85 Prozent auf 252,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR), UBS (+ 1,60 Prozent auf 33,06 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,24 Prozent auf 11,43 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,14 Prozent auf 181,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,39 Prozent auf 538,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 542,00 CHF) und BAT (-0,88 Prozent auf 42,64 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 697 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,62 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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