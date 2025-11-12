Freundlicher Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50

Am Mittwochnachmittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Mittwoch springt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,88 Prozent auf 4 889,02 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,157 Prozent stärker bei 4 853,88 Punkten in den Handel, nach 4 846,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 853,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 889,02 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 3,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 701,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 482,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 249,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,68 Prozent zu. Bei 4 889,02 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,44 Prozent auf 68,32 EUR), Richemont (+ 2,17 Prozent auf 164,75 CHF), Rio Tinto (+ 2,01 Prozent auf 54,31 GBP), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 251,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,67 Prozent auf 5,96 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen RELX (-1,30 Prozent auf 31,85 GBP), BP (-1,24 Prozent auf 4,70 GBP), Rolls-Royce (-1,24 Prozent auf 11,38 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,83 Prozent auf 91,10 GBP) und GSK (-0,63 Prozent auf 18,13 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 874 851 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 343,686 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,65 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

