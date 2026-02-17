Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
|
17.02.2026 15:59:01
Freundlicher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Um 15:41 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,44 Prozent auf 6 005,32 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,049 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,058 Prozent auf 5 975,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 978,88 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 954,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 005,47 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 17.11.2025, mit 5 640,94 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 17.02.2025, mit 5 519,83 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,65 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,43 Prozent auf 47,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,13 Prozent auf 58,88 EUR), Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 30,29 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 171,10 EUR) und Infineon (+ 1,57 Prozent auf 43,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 159,90 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 593,50 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 195,80 EUR), BASF (-0,28 Prozent auf 50,62 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,23 Prozent auf 5,65 EUR) unter Druck.
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 578 834 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 463,183 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
