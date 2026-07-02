Freundlicher Handel in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,27 Prozent höher bei 5 443,25 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 5 373,24 Punkte an der Kurstafel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 361,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 444,64 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 189,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der STOXX 50 noch bei 4 967,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 473,01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,81 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 444,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,62 Prozent auf 1 109,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,08 Prozent auf 25,28 EUR), UniCredit (+ 3,72 Prozent auf 81,68 EUR), Airbus SE (+ 3,05 Prozent auf 204,30 EUR) und UBS (+ 2,81 Prozent auf 41,39 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen RELX (-0,93 Prozent auf 23,38 GBP), SAP SE (-0,28 Prozent auf 140,48 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,23 Prozent auf 85,98 CHF), Rio Tinto (-0,03 Prozent auf 70,95 GBP) und Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 164,46 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 11 733 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 663,459 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at