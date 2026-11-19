Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag wenig bewegt.

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,19 Prozent im Plus bei 6 166,22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,351 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 184,55 Zählern und damit 0,490 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 154,39 Punkte).

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 160,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 214,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 3,49 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 6 144,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6 444,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 542,05 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,40 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,57 Prozent auf 50,47 EUR), Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 129,78 EUR), UniCredit (+ 2,01) Prozent auf 81,57 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 270,50 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-3,21 Prozent auf 187,70 EUR), Deutsche Börse (-1,05 Prozent auf 320,50 EUR), Eni (-1,02 Prozent auf 24,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 576,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 38,59 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 203 493 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 476,685 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at