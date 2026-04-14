RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|STOXX 50 im Blick
|
14.04.2026 12:26:55
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 5 129,55 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5 099,65 Punkten in den Handel, nach 5 096,84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 099,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 141,44 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 4 976,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 116,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 198,57 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,48 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), RELX (+ 2,51 Prozent auf 25,72 GBP), Richemont (+ 2,26 Prozent auf 156,35 CHF), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 169,16 EUR) und SAP SE (+ 1,43 Prozent auf 144,54 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-4,46 Prozent auf 41,54 GBP), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 1 481,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,82 Prozent auf 34,43 GBP), National Grid (-0,76 Prozent auf 13,10 GBP) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 464 373 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 489,481 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,67 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
09:09
|Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)