Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 5 129,55 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5 099,65 Punkten in den Handel, nach 5 096,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 099,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 141,44 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 4 976,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 116,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 198,57 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,48 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), RELX (+ 2,51 Prozent auf 25,72 GBP), Richemont (+ 2,26 Prozent auf 156,35 CHF), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 169,16 EUR) und SAP SE (+ 1,43 Prozent auf 144,54 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-4,46 Prozent auf 41,54 GBP), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 1 481,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,82 Prozent auf 34,43 GBP), National Grid (-0,76 Prozent auf 13,10 GBP) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 464 373 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 489,481 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,67 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at