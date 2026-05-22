ASML NV Aktie

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Kursentwicklung 22.05.2026 12:27:09

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 5 193,59 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 5 176,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 158,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 198,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 176,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 3,30 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 060,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 258,66 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 4 555,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 230,40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,64 Prozent auf 94,26 GBP), Rolls-Royce (+ 1,60 Prozent auf 12,27 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 83,52 CHF) und HSBC (+ 1,33 Prozent auf 13,76 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-1,24 Prozent auf 5,58 GBP), Richemont (-0,77 Prozent auf 155,45 CHF), Intesa Sanpaolo (-0,74 Prozent auf 5,63 EUR), BAT (-0,51 Prozent auf 48,67 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 472,00 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 361 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 513,762 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
20.05.26 ASML NV Buy UBS AG
19.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
15.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 91,96 1,82% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 405,00 3,17% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 56,28 -0,25% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 89,60 -0,30% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,40 -1,02% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,87 0,98% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,61 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 108,45 -1,00% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 468,60 -1,90% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 15,03 1,14% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 226,80 1,27% Rheinmetall AG
Richemont 169,95 -1,96% Richemont
Rolls-Royce Plc 14,38 2,25% Rolls-Royce Plc

STOXX 50 5 195,28 0,70%

ATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

