Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag fester

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,26 Prozent höher bei 3 877,60 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,407 Prozent höher bei 3 883,18 Punkten, nach 3 867,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 874,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 903,69 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 942,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 3 973,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 659,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,21 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 3 658,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1,70 Prozent auf 25,19 GBP), BP (+ 1,16 Prozent auf 4,83 GBP), HSBC (+ 1,12 Prozent auf 6,06 GBP), Enel (+ 1,05 Prozent auf 6,19 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,00 Prozent auf 39,36 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-2,16 Prozent auf 104,40 CHF), UBS (-1,09 Prozent auf 21,78 CHF), Allianz (-0,65 Prozent auf 220,55 EUR), Nestlé (-0,43 Prozent auf 98,95 CHF) und National Grid (-0,37 Prozent auf 9,81 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 977 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 362,750 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at