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Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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STOXX 50-Kursverlauf 16.03.2026 15:58:59

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 macht am Nachmittag Gewinne.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,54 Prozent fester bei 5 003,37 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 979,89 Zählern und damit 0,065 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 976,65 Punkte).

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 019,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 951,99 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 154,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 820,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 635,25 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,932 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Punkten markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1 625,50 EUR), BAT (+ 1,95 Prozent auf 46,07 GBP), Allianz (+ 1,61 Prozent auf 359,80 EUR), Zurich Insurance (+ 1,60 Prozent auf 546,80 CHF) und HSBC (+ 1,51 Prozent auf 11,98 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 32,73 EUR), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,10 CHF), SAP SE (-0,66 Prozent auf 165,34 EUR), Diageo (-0,65 Prozent auf 14,58 GBP) und RELX (-0,47 Prozent auf 25,58 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 259 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 454,639 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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