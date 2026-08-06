Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index im Fokus
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06.08.2026 15:58:25
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind
Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 5 517,17 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,033 Prozent auf 5 501,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 500,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 501,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 528,70 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,23 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 457,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 173,34 Punkte. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Wert von 4 419,39 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,30 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 529,45 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 7,18 Prozent auf 29,39 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,65 Prozent auf 6,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 153,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 522,60 EUR) und GSK (+ 1,31 Prozent auf 19,41 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 1 143,20 EUR), Siemens (-4,62 Prozent auf 272,75 EUR), RELX (-3,35 Prozent auf 26,24 GBP), Zurich Insurance (-3,06 Prozent auf 588,60 CHF) und Unilever (-1,32 Prozent auf 47,11 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 322 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 567,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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