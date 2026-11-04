Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,61 Prozent fester bei 5 393,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,171 Prozent auf 5 370,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 396,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 370,14 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,176 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der STOXX 50 5 298,36 Punkte auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 5 505,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 763,55 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,81 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 2,67 Prozent auf 12,92 GBP), Barclays (+ 1,97 Prozent auf 4,28 GBP), Rio Tinto (+ 1,78 Prozent auf 61,86 GBP), UBS (+ 1,60 Prozent auf 40,10 CHF) und Siemens (+ 1,28 Prozent auf 273,20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 988,90 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 74,43 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,06 Prozent auf 93,54 GBP), Unilever (-0,91 Prozent auf 48,13 GBP) und RELX (-0,88 Prozent auf 29,26 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 992 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 542,669 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 7,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at