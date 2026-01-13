National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|STOXX 50-Performance im Blick
|
13.01.2026 17:58:47
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels
Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,20 Prozent auf 5 109,58 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,155 Prozent auf 5 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 096,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 116,99 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 814,15 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 4 719,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 357,26 Punkten.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,41 Prozent auf 4,37 GBP), BAT (+ 2,09 Prozent auf 42,05 GBP), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR), Rolls-Royce (+ 1,40 Prozent auf 13,05 GBP) und Siemens (+ 1,32 Prozent auf 261,75 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), National Grid (-2,12 Prozent auf 11,54 GBP), Enel (-1,43 Prozent auf 9,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,10 Prozent auf 519,20 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,01 Prozent auf 89,74 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22 437 021 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 419,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,62 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu National Grid plc
|
14.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12.01.26