Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,20 Prozent auf 5 109,58 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,155 Prozent auf 5 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 096,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 116,99 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 814,15 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 4 719,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 357,26 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,41 Prozent auf 4,37 GBP), BAT (+ 2,09 Prozent auf 42,05 GBP), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR), Rolls-Royce (+ 1,40 Prozent auf 13,05 GBP) und Siemens (+ 1,32 Prozent auf 261,75 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), National Grid (-2,12 Prozent auf 11,54 GBP), Enel (-1,43 Prozent auf 9,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,10 Prozent auf 519,20 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,01 Prozent auf 89,74 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22 437 021 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 419,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,62 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

