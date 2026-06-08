UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 08.06.2026 15:59:17

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt zu

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt zu

Derzeit herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 5 189,83 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 5 178,45 Punkte an der Kurstafel, nach 5 189,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 134,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 194,79 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 991,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 4 589,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,16 Prozent auf 44,99 GBP), HSBC (+ 0,93 Prozent auf 13,73 GBP), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 375,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 158,96 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,57 Prozent auf 32,46 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), SAP SE (-2,25 Prozent auf 157,84 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,68 Prozent auf 92,26 GBP), UniCredit (-1,51 Prozent auf 72,36 EUR) und National Grid (-1,09 Prozent auf 12,04 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 13 495 969 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,85 zu Buche schlagen. Mit 8,08 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Analysen
22.05.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 374,10 0,46% Allianz
ASML NV 1 521,60 7,35% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 51,84 0,50% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 93,26 0,65% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,32 1,64% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,92 1,71% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,57 -1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 107,75 -0,14% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,87 -1,84% National Grid plc
SAP SE 158,72 -1,31% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,56 1,34% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 158,72 2,22% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 71,89 -1,03% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 187,23 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:10 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen