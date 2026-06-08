UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Kursentwicklung
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08.06.2026 15:59:17
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt zu
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 5 189,83 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 5 178,45 Punkte an der Kurstafel, nach 5 189,29 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 134,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 194,79 Punkten lag.
STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 991,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 4 589,76 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,16 Prozent auf 44,99 GBP), HSBC (+ 0,93 Prozent auf 13,73 GBP), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 375,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 158,96 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,57 Prozent auf 32,46 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), SAP SE (-2,25 Prozent auf 157,84 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,68 Prozent auf 92,26 GBP), UniCredit (-1,51 Prozent auf 72,36 EUR) und National Grid (-1,09 Prozent auf 12,04 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 13 495 969 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,85 zu Buche schlagen. Mit 8,08 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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