RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Index im Blick
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24.07.2026 17:58:44
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
Zum Handelsende legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,99 Prozent auf 5 430,52 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,109 Prozent auf 5 371,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 377,33 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 363,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 430,65 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,924 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 24.06.2026, mit 5 334,13 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 056,62 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 528,68 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), RELX (+ 4,77 Prozent auf 25,68 GBP), Rolls-Royce (+ 4,16 Prozent auf 14,16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,40 Prozent auf 87,74 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 2,38 Prozent auf 6,44 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-1,35 Prozent auf 5,48 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,15 Prozent auf 33,06 GBP), Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), AstraZeneca (-0,14 Prozent auf 126,70 GBP) und Novo Nordisk (+ 0,09 Prozent auf 320,60 DKK).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19 936 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 612,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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