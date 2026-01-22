Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|STOXX 50-Marktbericht
|
22.01.2026 17:58:54
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus
Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,96 Prozent höher bei 5 059,74 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,423 Prozent stärker bei 5 032,87 Punkten, nach 5 011,65 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 076,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 032,87 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,701 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 868,42 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 4 770,14 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 4 508,57 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,07 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 6,11 Prozent auf 396,70 DKK), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 72,04 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 26,85 EUR), Siemens (+ 1,94 Prozent auf 258,00 EUR) und AstraZeneca (+ 1,66 Prozent auf 135,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 790,50 EUR), Rio Tinto (-2,33 Prozent auf 64,86 GBP), BP (-1,89 Prozent auf 4,37 GBP), RELX (-1,52 Prozent auf 29,25 GBP) und Rolls-Royce (-0,88 Prozent auf 12,44 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 820 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 441,865 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)