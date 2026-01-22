Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,96 Prozent höher bei 5 059,74 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,423 Prozent stärker bei 5 032,87 Punkten, nach 5 011,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 076,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 032,87 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,701 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 868,42 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 4 770,14 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 4 508,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,07 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 6,11 Prozent auf 396,70 DKK), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 72,04 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 26,85 EUR), Siemens (+ 1,94 Prozent auf 258,00 EUR) und AstraZeneca (+ 1,66 Prozent auf 135,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 790,50 EUR), Rio Tinto (-2,33 Prozent auf 64,86 GBP), BP (-1,89 Prozent auf 4,37 GBP), RELX (-1,52 Prozent auf 29,25 GBP) und Rolls-Royce (-0,88 Prozent auf 12,44 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 820 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 441,865 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

