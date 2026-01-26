Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 5 075,36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,042 Prozent auf 5 061,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 058,98 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 077,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 046,36 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 892,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 783,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 4 526,70 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,95 Prozent auf 67,04 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 5,86 EUR), National Grid (+ 1,34 Prozent auf 12,08 GBP), GSK (+ 1,29 Prozent auf 18,24 GBP) und HSBC (+ 1,02 Prozent auf 12,44 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,46 Prozent auf 152,30 CHF), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 204,05 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 808,50 EUR), RELX (-1,10 Prozent auf 28,89 GBP) und Diageo (-1,04 Prozent auf 16,58 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 643 769 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 456,672 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at