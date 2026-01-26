Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50-Marktbericht
|
26.01.2026 15:58:35
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 5 075,36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,042 Prozent auf 5 061,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 058,98 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 077,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 046,36 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 892,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 783,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 4 526,70 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,95 Prozent auf 67,04 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 5,86 EUR), National Grid (+ 1,34 Prozent auf 12,08 GBP), GSK (+ 1,29 Prozent auf 18,24 GBP) und HSBC (+ 1,02 Prozent auf 12,44 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,46 Prozent auf 152,30 CHF), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 204,05 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 808,50 EUR), RELX (-1,10 Prozent auf 28,89 GBP) und Diageo (-1,04 Prozent auf 16,58 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 643 769 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 456,672 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.01.26