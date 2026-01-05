Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursverlauf 05.01.2026 15:59:30

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,71 Prozent stärker bei 4 992,45 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,231 Prozent höher bei 4 968,61 Punkten in den Montagshandel, nach 4 957,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 996,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 968,14 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 758,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 316,04 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 8,27 Prozent auf 1 734,50 EUR), Rolls-Royce (+ 3,38 Prozent auf 12,38 GBP), Airbus SE (+ 3,19 Prozent auf 210,40 EUR), UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,92 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,36 Prozent auf 60,62 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-3,33 Prozent auf 76,12 CHF), BAT (-2,46 Prozent auf 40,86 GBP), Zurich Insurance (-1,99 Prozent auf 589,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,37 Prozent auf 533,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,93 Prozent auf 27,56 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 592 178 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 382,291 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten