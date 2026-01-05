Zurich Insurance Aktie
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen
Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,71 Prozent stärker bei 4 992,45 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,231 Prozent höher bei 4 968,61 Punkten in den Montagshandel, nach 4 957,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 996,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 968,14 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 758,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 316,04 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 8,27 Prozent auf 1 734,50 EUR), Rolls-Royce (+ 3,38 Prozent auf 12,38 GBP), Airbus SE (+ 3,19 Prozent auf 210,40 EUR), UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,92 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,36 Prozent auf 60,62 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-3,33 Prozent auf 76,12 CHF), BAT (-2,46 Prozent auf 40,86 GBP), Zurich Insurance (-1,99 Prozent auf 589,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,37 Prozent auf 533,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,93 Prozent auf 27,56 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 592 178 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 382,291 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
