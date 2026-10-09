Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,67 Prozent auf 5 294,78 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 5 270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 259,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 270,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 297,50 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,522 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 5 337,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 385,09 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Wert von 4 767,34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 3,39 Prozent auf 26,83 GBP), SAP SE (+ 3,03 Prozent auf 190,22 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,20 Prozent auf 86,56 GBP), Siemens (+ 1,72 Prozent auf 268,80 EUR) und GSK (+ 1,61 Prozent auf 17,64 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-7,04 Prozent auf 24,94 EUR), BP (-1,13 Prozent auf 5,78 GBP), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 927,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,75 Prozent auf 37,52 GBP) und Enel (-0,26 Prozent auf 8,77 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 833 688 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 620,600 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at