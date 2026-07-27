Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Index-Performance im Fokus
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27.07.2026 15:58:42
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,47 Prozent stärker bei 5 454,53 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,088 Prozent höher bei 5 433,94 Punkten, nach 5 429,15 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 486,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 433,94 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 5 342,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der STOXX 50 5 040,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 4 510,26 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,03 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 6,01 Prozent auf 148,62 EUR), RELX (+ 4,40 Prozent auf 26,81 GBP), Rheinmetall (+ 3,18) Prozent auf 1 070,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,54 Prozent auf 27,06 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 210,90 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-2,15 Prozent auf 5,37 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,97 Prozent auf 32,74 GBP), Nestlé (-0,89 Prozent auf 79,95 CHF), BAT (-0,77 Prozent auf 45,37 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 12,33 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 12 729 077 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,76 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,75
|2,52%
|ASML NV
|1 463,40
|-5,05%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|53,40
|-0,26%
|BP plc (British Petrol)
|6,28
|-1,75%
|Deutsche Telekom AG
|27,12
|2,53%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,51
|1,21%
|National Grid plc
|14,45
|-0,45%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,42
|-0,03%
|Prosus N.V.
|38,03
|3,96%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,30
|3,78%
|Rheinmetall AG
|1 066,80
|3,31%
|SAP SE
|149,74
|6,70%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,41
|-0,99%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 453,08
|0,44%
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