Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Index-Performance im Fokus 27.07.2026 15:58:42

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester

STOXX 50-Handel am ersten Tag der Woche.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,47 Prozent stärker bei 5 454,53 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,088 Prozent höher bei 5 433,94 Punkten, nach 5 429,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 486,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 433,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 5 342,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der STOXX 50 5 040,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 4 510,26 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,03 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 6,01 Prozent auf 148,62 EUR), RELX (+ 4,40 Prozent auf 26,81 GBP), Rheinmetall (+ 3,18) Prozent auf 1 070,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,54 Prozent auf 27,06 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 210,90 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-2,15 Prozent auf 5,37 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,97 Prozent auf 32,74 GBP), Nestlé (-0,89 Prozent auf 79,95 CHF), BAT (-0,77 Prozent auf 45,37 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 12,33 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 12 729 077 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,76 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,75 2,52% Airbus SE
ASML NV 1 463,40 -5,05% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 53,40 -0,26% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,28 -1,75% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,12 2,53% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,51 1,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,45 -0,45% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 86,42 -0,03% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 38,03 3,96% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,30 3,78% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 066,80 3,31% Rheinmetall AG
SAP SE 149,74 6,70% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,41 -0,99% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 453,08 0,44%

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