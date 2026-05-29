Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Europa zu beobachten.

Letztendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 5 192,39 Punkten aus dem Handel. Zuvor eröffnete der Index bei 5 192,55 Zählern und damit 0,122 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 186,20 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 224,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 191,16 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,332 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 992,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 294,26 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 4 516,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,75 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,41 Prozent auf 155,26 EUR), Richemont (+ 2,05 Prozent auf 168,90 CHF), Rolls-Royce (+ 1,73 Prozent auf 13,37 GBP), BP (+ 1,32 Prozent auf 5,22 GBP) und Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 179,62 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-2,46 Prozent auf 45,91 GBP), National Grid (-2,25 Prozent auf 11,96 GBP), Siemens Energy (-2,11 Prozent auf 163,24 EUR), GSK (-1,90 Prozent auf 18,82 GBP) und Unilever (-1,36 Prozent auf 42,06 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 97 344 756 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 530,489 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,55 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at