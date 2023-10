Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Der STOXX 50 machte am Mittwochabend Gewinne.

Am Mittwoch stieg der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 3 964,69 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 957,97 Zählern und damit 0,205 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 949,89 Punkte).

Bei 3 973,68 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 942,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 966,19 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2023, den Stand von 3 882,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 348,26 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 7,57 Prozent zu Buche. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 105,16 CHF), Enel (+ 1,70 Prozent auf 5,80 EUR), Siemens (+ 1,04 Prozent auf 138,24 EUR), UBS (+ 1,02 Prozent auf 22,69 CHF) und Allianz (+ 0,75 Prozent auf 226,95 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-4,04 Prozent auf 109,30 CHF), Glencore (-1,06 Prozent auf 4,61 GBP), BP (-0,91 Prozent auf 5,20 GBP), Unilever (-0,58 Prozent auf 39,31 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,38 Prozent auf 39,04 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 23 227 467 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 383,821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at