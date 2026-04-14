Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels

Beim STOXX 50 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 5 122,01 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 5 099,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 096,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 099,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 125,95 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der STOXX 50 bei 4 976,65 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 5 116,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 198,57 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 2,30 Prozent auf 233,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 169,12 EUR), SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 144,18 EUR), Rio Tinto (+ 1,08 Prozent auf 73,95 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,95 Prozent auf 12,81 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Enel (-1,42 Prozent auf 9,72 EUR), BAT (-1,15 Prozent auf 42,98 GBP), BP (-0,72 Prozent auf 5,75 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,43 Prozent auf 34,56 GBP) und National Grid (-0,17 Prozent auf 13,18 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 765 121 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 489,481 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at