Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX-Handel im Fokus
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02.09.2026 09:28:30
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels
Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 5 412,68 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 407,74 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 409,76 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 405,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 418,44 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,04 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 454,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 189,45 Punkte. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4 509,93 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,19 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,53 Prozent auf 6,69 EUR), National Grid (+ 0,82 Prozent auf 11,74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 28,58 EUR), Roche (+ 0,55 Prozent auf 349,40 CHF) und UBS (+ 0,48 Prozent auf 44,35 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Unilever (-0,97 Prozent auf 47,65 GBP), SAP SE (-0,94 Prozent auf 182,52 EUR), Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 75,10 GBP), RELX (-0,80 Prozent auf 26,11 GBP) und Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 071,40 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 513 745 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 559,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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