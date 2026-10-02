UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Marktbericht 02.10.2026 15:58:45

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Der STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Zuwächse.

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,87 Prozent auf 5 307,17 Punkte aufwärts. In den Handel ging der STOXX 50 0,250 Prozent stärker bei 5 274,57 Punkten, nach 5 261,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 317,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 263,15 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 409,30 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 5 446,40 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4 735,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,06 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,84 Prozent auf 81,88 CHF), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 146,42 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 190,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,73 Prozent auf 26,52 EUR) und Rio Tinto (+ 1,70 Prozent auf 70,72 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-2,70 Prozent auf 77,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,53 Prozent auf 6,29 EUR), Novartis (-1,14 Prozent auf 116,72 CHF), GSK (-1,03 Prozent auf 17,77 GBP) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 553 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 615,435 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie hat mit 6,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,86 3,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
ASML NV 1 657,20 2,93% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,59 0,08% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,56 1,96% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 20,81 -0,72% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,36 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 125,10 -0,32% Novartis AG
Rio Tinto plc 83,41 1,15% Rio Tinto plc
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 78,78 -1,45% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 298,36 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen