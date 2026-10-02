UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|STOXX 50-Marktbericht
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02.10.2026 15:58:45
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne
Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,87 Prozent auf 5 307,17 Punkte aufwärts. In den Handel ging der STOXX 50 0,250 Prozent stärker bei 5 274,57 Punkten, nach 5 261,40 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 317,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 263,15 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 409,30 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 5 446,40 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4 735,71 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,06 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,84 Prozent auf 81,88 CHF), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 146,42 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 190,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,73 Prozent auf 26,52 EUR) und Rio Tinto (+ 1,70 Prozent auf 70,72 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-2,70 Prozent auf 77,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,53 Prozent auf 6,29 EUR), Novartis (-1,14 Prozent auf 116,72 CHF), GSK (-1,03 Prozent auf 17,77 GBP) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 553 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 615,435 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie hat mit 6,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu UniCredit S.p.A.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,86
|3,00%
|Airbus SE
|189,46
|1,93%
|ASML NV
|1 657,20
|2,93%
|BP plc (British Petrol)
|6,59
|0,08%
|Deutsche Telekom AG
|26,56
|1,96%
|GSK PLC Registered Shs
|20,81
|-0,72%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,36
|-0,66%
|Novartis AG
|125,10
|-0,32%
|Rio Tinto plc
|83,41
|1,15%
|SAP SE
|184,70
|-1,28%
|Siemens Energy AG
|145,46
|1,17%
|UniCredit S.p.A.
|78,78
|-1,45%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 298,36
|0,70%
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