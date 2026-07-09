Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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STOXX 50-Performance 09.07.2026 15:59:02

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent auf 5 373,38 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,348 Prozent auf 5 368,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 349,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 340,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 385,16 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,79 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 5 156,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 095,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 548,88 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,40 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,79 Prozent auf 85,48 CHF), Siemens Energy (+ 3,07 Prozent auf 156,56 EUR), Rio Tinto (+ 2,54 Prozent auf 66,55 GBP), Siemens (+ 2,49 Prozent auf 272,15 EUR) und Rolls-Royce (+ 2,43 Prozent auf 14,33 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-8,53 Prozent auf 130,26 GBP), Rheinmetall (-4,16 Prozent auf 1 014,80 EUR), BAT (-2,58 Prozent auf 44,92 GBP), Deutsche Telekom (-1,76 Prozent auf 25,09 EUR) und SAP SE (-1,67 Prozent auf 135,66 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 969 709 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,904 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Mit 7,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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