Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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STOXX 50-Entwicklung 30.09.2026 09:29:11

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der STOXX 50 knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent auf 5 386,93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 5 366,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 359,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 387,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 366,28 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,440 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 476,04 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 415,93 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 633,23 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,28 Prozent auf 72,33 GBP), National Grid (+ 1,91 Prozent auf 11,45 GBP), Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 974,70 EUR), Airbus SE (+ 1,48 Prozent auf 193,40 EUR) und RELX (+ 1,36 Prozent auf 25,31 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-1,00 Prozent auf 5,45 GBP), UniCredit (-0,98 Prozent auf 84,07 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 35,75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 80,42 CHF) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 184,66 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 244 368 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 592,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 83,66 -2,38% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 190,00 -0,37% Airbus SE
ASML NV 1 601,60 -0,63% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,47 0,68% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 17,54 -0,88% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,64 -1,86% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,43 1,94% National Grid plc
Novartis AG 125,82 -1,69% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,32 -0,48% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 955,40 -0,73% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 83,40 0,57% Rio Tinto plc
SAP SE 184,26 -0,50% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,99 0,19% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 82,36 -1,81% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 323,30 -0,67%

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