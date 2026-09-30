Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX 50-Entwicklung
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30.09.2026 09:29:11
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent auf 5 386,93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 5 366,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 359,46 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 387,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 366,28 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,440 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 476,04 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 415,93 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 633,23 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,28 Prozent auf 72,33 GBP), National Grid (+ 1,91 Prozent auf 11,45 GBP), Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 974,70 EUR), Airbus SE (+ 1,48 Prozent auf 193,40 EUR) und RELX (+ 1,36 Prozent auf 25,31 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-1,00 Prozent auf 5,45 GBP), UniCredit (-0,98 Prozent auf 84,07 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 35,75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 80,42 CHF) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 184,66 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 244 368 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 592,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,66
|-2,38%
|Airbus SE
|190,00
|-0,37%
|ASML NV
|1 601,60
|-0,63%
|BP plc (British Petrol)
|6,47
|0,68%
|HSBC Holdings plc
|17,54
|-0,88%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,64
|-1,86%
|National Grid plc
|13,43
|1,94%
|Novartis AG
|125,82
|-1,69%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,32
|-0,48%
|Rheinmetall AG
|955,40
|-0,73%
|Rio Tinto plc
|83,40
|0,57%
|SAP SE
|184,26
|-0,50%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,99
|0,19%
|UniCredit S.p.A.
|82,36
|-1,81%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 323,30
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