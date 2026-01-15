Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,33 Prozent höher bei 5 133,72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,009 Prozent höher bei 5 117,05 Punkten in den Handel, nach 5 116,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 113,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 146,25 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 15.12.2025, mit 4 852,71 Punkten bewertet. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Wert von 4 737,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 385,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,56 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 146,25 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,56 Prozent auf 61,74 CHF), BAT (+ 2,33 Prozent auf 43,39 GBP), HSBC (+ 1,96 Prozent auf 12,37 GBP), Rio Tinto (+ 1,78 Prozent auf 64,68 GBP) und National Grid (+ 1,20 Prozent auf 11,81 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novo Nordisk (-3,45 Prozent auf 365,20 DKK), Richemont (-2,43 Prozent auf 170,55 CHF), AstraZeneca (-2,23 Prozent auf 140,26 GBP), GSK (-1,73 Prozent auf 18,48 GBP) und Novartis (-1,36 Prozent auf 114,48 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 43 109 090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 427,369 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at