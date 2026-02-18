Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der STOXX 50 ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Zum Handelsende erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,29 Prozent auf 5 246,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,175 Prozent auf 5 188,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 179,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 188,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 249,89 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 714,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 740,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,84 Prozent zu. Bei 5 249,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5,12 Prozent auf 1 694,00 EUR), Siemens (+ 3,84 Prozent auf 244,80 EUR), Rio Tinto (+ 3,84 Prozent auf 73,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,88 Prozent auf 77,90 GBP) und UBS (+ 2,71 Prozent auf 33,39 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-2,97 Prozent auf 32,37 EUR), National Grid (-2,03 Prozent auf 13,49 GBP), Diageo (-1,95 Prozent auf 17,61 GBP), Unilever (-1,57 Prozent auf 53,28 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 531,80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 35 190 161 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 463,183 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

