Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Bewegung
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25.05.2026 09:28:04
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain
Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,67 Prozent auf 5 232,87 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 5 209,69 Zählern und damit 0,225 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 197,99 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 209,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 233,20 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5 056,62 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.02.2026, den Wert von 5 295,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 4 505,13 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,56 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 2,15 Prozent auf 173,30 EUR), Siemens (+ 2,07 Prozent auf 274,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,95 Prozent auf 178,84 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 73,21 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,57 Prozent auf 5,71 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 225,00 EUR), SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 152,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,34 Prozent auf 29,41 EUR), Enel (+ 0,66 Prozent auf 9,74 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,79 Prozent auf 472,70 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 128 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 543,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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