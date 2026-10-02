Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Der STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 5 275,06 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,250 Prozent stärker bei 5 274,57 Punkten in den Handel, nach 5 261,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 275,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 263,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 409,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 446,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der STOXX 50 4 735,71 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,41 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Siemens Energy (+ 1,91 Prozent auf 145,24 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 187,74 EUR), Rio Tinto (+ 1,08 Prozent auf 70,29 GBP) und Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 954,80 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-1,96 Prozent auf 78,39 EUR), Roche (-1,40 Prozent auf 344,10 CHF), GSK (-0,86 Prozent auf 17,80 GBP), AstraZeneca (-0,63 Prozent auf 119,56 GBP) und Novartis (-0,59 Prozent auf 117,36 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1 281 280 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 615,435 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at