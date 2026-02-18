Unilever Aktie

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

STOXX 50 im Fokus 18.02.2026 09:29:18

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,53 Prozent auf 5 207,15 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,175 Prozent höher bei 5 188,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 179,78 Punkten am Vortag.

Bei 5 188,86 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 208,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 127,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 714,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 740,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,04 Prozent aufwärts. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,36 Prozent auf 1 649,50 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 241,15 EUR), Rolls-Royce (+ 1,79) Prozent auf 13,20 GBP), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 198,58 EUR) und Rio Tinto (+ 1,04 Prozent auf 71,90 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,02 Prozent auf 21,80 GBP), Diageo (-1,61 Prozent auf 17,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,19 Prozent auf 74,82 GBP), Unilever (-0,63 Prozent auf 53,79 GBP) und Richemont (-0,35 Prozent auf 158,15 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 400 797 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 463,183 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

