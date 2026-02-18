Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|STOXX 50 im Fokus
|
18.02.2026 09:29:18
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,53 Prozent auf 5 207,15 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,175 Prozent höher bei 5 188,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 179,78 Punkten am Vortag.
Bei 5 188,86 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 208,14 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 127,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 714,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 740,79 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,04 Prozent aufwärts. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,36 Prozent auf 1 649,50 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 241,15 EUR), Rolls-Royce (+ 1,79) Prozent auf 13,20 GBP), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 198,58 EUR) und Rio Tinto (+ 1,04 Prozent auf 71,90 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,02 Prozent auf 21,80 GBP), Diageo (-1,61 Prozent auf 17,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,19 Prozent auf 74,82 GBP), Unilever (-0,63 Prozent auf 53,79 GBP) und Richemont (-0,35 Prozent auf 158,15 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 400 797 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 463,183 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
