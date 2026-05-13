Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,91 Prozent auf 24 172,12 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,020 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,729 Prozent höher bei 24 129,57 Punkten, nach 23 954,93 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 076,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 226,17 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,662 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 23 742,44 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 24 914,88 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, einen Stand von 23 638,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,50 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Merck (+ 8,58 Prozent auf 122,70 EUR), Infineon (+ 6,60 Prozent auf 61,98 EUR), Scout24 (+ 6,38 Prozent auf 77,55 EUR), EON SE (+ 4,09 Prozent auf 18,85 EUR) und Siemens Energy (+ 3,93 Prozent auf 176,14 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-3,77 Prozent auf 1 118,20 EUR), Fresenius SE (-2,18 Prozent auf 38,66 EUR), GEA (-1,87 Prozent auf 55,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,41 Prozent auf 37,13 EUR) und QIAGEN (-1,37 Prozent auf 28,41 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 110 090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 204,782 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Mit 6,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at