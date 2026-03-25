Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittwochmittag Gewinne im DAX

Für den DAX geht es am Mittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 1,75 Prozent auf 23 033,14 Punkte an. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,937 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,44 Prozent auf 22 961,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 636,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 070,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22 915,89 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 4,95 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der DAX 25 175,94 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 109,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 6,14 Prozent nach. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Infineon (+ 4,02 Prozent auf 39,86 EUR), Commerzbank (+ 3,53 Prozent auf 32,55 EUR), Vonovia SE (+ 3,29 Prozent auf 21,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,86 Prozent auf 25,71 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 32,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,17 Prozent auf 241,90 EUR), EON SE (+ 0,59 Prozent auf 18,84 EUR), Rheinmetall (+ 0,65 Prozent auf 1 481,00 EUR) und Brenntag SE (+ 0,65 Prozent auf 55,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 861 911 Aktien gehandelt. Mit 172,354 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at