Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|DAX-Entwicklung
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16.09.2026 15:58:58
Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 25 478,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,448 Prozent auf 25 515,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 402,28 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 524,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 361,70 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,078 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der DAX bei 26 440,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der DAX noch bei 24 910,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23 329,24 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,83 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 2,91 Prozent auf 389,00 EUR), Continental (+ 2,25 Prozent auf 70,10 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,56 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 91,10 EUR) und Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 79,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 45,63 EUR), Commerzbank (-1,91 Prozent auf 41,66 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR) und BMW (-0,70 Prozent auf 62,42 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 347 967 Aktien gehandelt. Mit 214,981 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|RBC Capital Markets
|27.08.26
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|DZ BANK
|27.08.26
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|DZ BANK
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
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|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,15
|0,49%
|BMW AG
|63,84
|3,10%
|Commerzbank
|41,66
|1,12%
|Continental AG
|70,90
|2,13%
|HOCHTIEF AG
|396,60
|3,39%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,99
|1,49%
|Rheinmetall AG
|1 010,20
|0,18%
|RWE AG St.
|60,14
|0,74%
|SAP SE
|187,06
|0,57%
|Siemens Energy AG
|141,42
|3,92%
|Symrise AG
|90,86
|-0,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,20
|2,14%
|Vonovia SE
|17,85
|0,39%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 688,22
|0,59%