Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 08.01.2026 09:29:11

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,26 Prozent stärker bei 25 186,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,025 Prozent höher bei 25 128,46 Punkten, nach 25 122,26 Punkten am Vortag.

Bei 25 121,66 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 186,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der DAX mit 24 046,01 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24 597,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20 329,94 Punkten auf.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Bayer (+ 1,41 Prozent auf 38,88 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 40,37 EUR), Scout24 (+ 1,02 Prozent auf 84,00 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,03 Prozent auf 25,05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,23 Prozent auf 38,70 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 159,10 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 128,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 211,80 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 292 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,052 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
08:53 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 167,45 1,52% adidas
Bayer 39,08 -0,98% Bayer
Daimler Truck 40,22 1,57% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 212,10 -0,80% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,81 1,71% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Porsche Automobil Holding SE 39,13 1,48% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 878,00 0,91% Rheinmetall AG
SAP SE 212,45 2,86% SAP SE
Scout24 85,80 2,33% Scout24
Siemens AG 254,80 1,05% Siemens AG
Siemens Energy AG 125,75 1,13% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 105,10 3,50% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 25,13 0,64% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 262,99 0,54%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen