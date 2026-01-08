Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index im Blick
|
08.01.2026 09:29:11
Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen
Am Donnerstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,26 Prozent stärker bei 25 186,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,025 Prozent höher bei 25 128,46 Punkten, nach 25 122,26 Punkten am Vortag.
Bei 25 121,66 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 186,87 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der DAX mit 24 046,01 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24 597,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der DAX einen Wert von 20 329,94 Punkten auf.
Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Bayer (+ 1,41 Prozent auf 38,88 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 40,37 EUR), Scout24 (+ 1,02 Prozent auf 84,00 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,03 Prozent auf 25,05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,23 Prozent auf 38,70 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 159,10 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 128,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 211,80 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 292 500 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,052 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|167,45
|1,52%
|Bayer
|39,08
|-0,98%
|Daimler Truck
|40,22
|1,57%
|Deutsche Börse AG
|212,10
|-0,80%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,81
|1,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|39,13
|1,48%
|Rheinmetall AG
|1 878,00
|0,91%
|SAP SE
|212,45
|2,86%
|Scout24
|85,80
|2,33%
|Siemens AG
|254,80
|1,05%
|Siemens Energy AG
|125,75
|1,13%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|105,10
|3,50%
|Zalando
|25,13
|0,64%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 262,99
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.