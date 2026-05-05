Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,68 Prozent stärker bei 24 302,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 391,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 914,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 401,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 23 339,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 4,38 Prozent auf 35,51 EUR), Infineon (+ 4,31 Prozent auf 59,26 EUR), Siemens (+ 3,55 Prozent auf 258,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 182,58 EUR) und Rheinmetall (+ 3,11 Prozent auf 1 431,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-8,44 Prozent auf 35,59 EUR), Fresenius SE (-2,72 Prozent auf 39,70 EUR), Symrise (-1,42 Prozent auf 73,52 EUR), QIAGEN (-1,16 Prozent auf 28,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,24 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 886 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 192,510 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,07 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at