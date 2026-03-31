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XETRA-Handel im Blick 31.03.2026 09:29:23

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,41 Prozent höher bei 22 514,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 22 483,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 723,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag imFebruar, dem 28.02.2026, den Wert von 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, einen Wert von 24 522,50 Punkten auf. Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 283,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,35 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 66,45 EUR), Deutsche Börse (+ 1,22 Prozent auf 248,70 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 148,66 EUR), Zalando (+ 1,04 Prozent auf 20,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 538,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-1,61 Prozent auf 36,72 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 52,34 EUR), Airbus SE (-0,84 Prozent auf 157,86 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 398,00 EUR) und Siemens (-0,66 Prozent auf 204,05 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 367 533 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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