Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Der MDAX ging nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 32 461,79 Punkten aus dem Freitagshandel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 357,207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,163 Prozent auf 32 484,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 660,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 435,51 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,731 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 32 627,04 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 31 561,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der MDAX bei 31 331,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 6,97 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (+ 6,36 Prozent auf 32,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 83,20 EUR), DEUTZ (+ 2,89 Prozent auf 10,31 EUR) und TAG Immobilien (+ 2,74 Prozent auf 13,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LANXESS (-4,37 Prozent auf 16,43 EUR), Aurubis (-4,14 Prozent auf 173,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,86 Prozent auf 88,20 EUR), RENK (-2,57 Prozent auf 49,99 EUR) und Lufthansa (-2,52 Prozent auf 8,34 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 279 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,859 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at