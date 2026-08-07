Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|MDAX-Entwicklung
|
07.08.2026 17:58:38
Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen
Der MDAX ging nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 32 461,79 Punkten aus dem Freitagshandel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 357,207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,163 Prozent auf 32 484,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 431,12 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 660,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 435,51 Punkten.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,731 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 32 627,04 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 31 561,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der MDAX bei 31 331,47 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 6,97 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (+ 6,36 Prozent auf 32,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 83,20 EUR), DEUTZ (+ 2,89 Prozent auf 10,31 EUR) und TAG Immobilien (+ 2,74 Prozent auf 13,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LANXESS (-4,37 Prozent auf 16,43 EUR), Aurubis (-4,14 Prozent auf 173,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,86 Prozent auf 88,20 EUR), RENK (-2,57 Prozent auf 49,99 EUR) und Lufthansa (-2,52 Prozent auf 8,34 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 279 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,859 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aurubis
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 173 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Aurubis
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|173,60
|-4,35%
|DEUTZ AG
|10,46
|4,97%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|LANXESS AG
|16,37
|-4,16%
|Lufthansa AG
|8,44
|-1,42%
|Nemetschek SE
|60,85
|7,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,07
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,96
|1,48%
|RENK
|50,65
|-0,84%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,25
|5,78%
|TAG Immobilien AG
|13,82
|2,45%
|thyssenkrupp AG
|12,55
|0,00%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|88,10
|-2,11%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 407,20
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.