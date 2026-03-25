Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
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25.03.2026 12:27:16
Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen
Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 2,50 Prozent höher bei 16 929,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 83,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,859 Prozent fester bei 16 659,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 517,29 Punkten am Vortag.
Bei 16 659,11 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 938,51 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 6,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der SDAX auf 17 958,54 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX auf 16 806,75 Punkte taxiert. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 16 149,27 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,45 Prozent abwärts. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 9,47 Prozent auf 1,43 EUR), SMA Solar (+ 8,24 Prozent auf 40,98 EUR), Mutares (+ 6,30 Prozent auf 32,05 EUR), EVOTEC SE (+ 6,24 Prozent auf 4,38 EUR) und Stabilus SE (+ 5,59 Prozent auf 17,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil pbb (-3,33 Prozent auf 2,96 EUR), Adtran Networks SE (-0,44 Prozent auf 22,60 EUR), KSB SE (-0,43 Prozent auf 1 155,00 EUR), Alzchem Group (-0,36 Prozent auf 167,20 EUR) und Drägerwerk (-0,11 Prozent auf 93,20 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 446 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,104 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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