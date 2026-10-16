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Kursentwicklung 16.10.2026 17:58:35

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag verbuchte der TecDAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 1,12 Prozent auf 4 014,86 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,202 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,447 Prozent fester bei 3 988,12 Punkten, nach 3 970,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 051,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 981,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,894 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 3 984,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der TecDAX bei 3 782,28 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 3 701,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16,56 Prozent auf 29,84 EUR), OHB SE (+ 12,97 Prozent auf 191,60 EUR), Nordex (+ 12,28 Prozent auf 39,14 EUR), AIXTRON SE (+ 6,17 Prozent auf 32,89 EUR) und HENSOLDT (+ 5,96 Prozent auf 87,86 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-1,62 Prozent auf 34,04 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), JENOPTIK (-0,92 Prozent auf 36,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,79 Prozent auf 56,35 EUR) und Drägerwerk (-0,62 Prozent auf 95,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 184 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,308 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
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Nordex AG 38,92 3,73% Nordex AG
OHB SE 191,00 10,79% OHB SE
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,25 -3,66% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,92 -1,14% TeamViewer
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Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 015,21 1,13%

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