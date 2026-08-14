Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen

Der TecDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent fester bei 4 119,86 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,980 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,095 Prozent auf 4 066,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 063,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 066,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 124,41 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,923 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 3 847,39 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 3 856,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der TecDAX bei 3 771,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,67 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,13 Prozent auf 62,15 EUR), TeamViewer (+ 6,34 Prozent auf 6,88 EUR), SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), ATOSS Software (+ 4,51 Prozent auf 95,00 EUR) und IONOS (+ 3,50 Prozent auf 34,32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-3,09 Prozent auf 56,50 EUR), Siltronic (-2,33 Prozent auf 85,85 EUR), AIXTRON SE (-1,51 Prozent auf 41,23 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,07 Prozent auf 83,00 EUR) und Infineon (-1,01 Prozent auf 61,87 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 304 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 203,093 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at