SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|XETRA-Handel im Fokus
|
14.08.2026 09:28:36
Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen
Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent fester bei 4 119,86 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,980 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,095 Prozent auf 4 066,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 063,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 066,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 124,41 Zählern.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,923 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 3 847,39 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 3 856,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der TecDAX bei 3 771,54 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,67 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,13 Prozent auf 62,15 EUR), TeamViewer (+ 6,34 Prozent auf 6,88 EUR), SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), ATOSS Software (+ 4,51 Prozent auf 95,00 EUR) und IONOS (+ 3,50 Prozent auf 34,32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-3,09 Prozent auf 56,50 EUR), Siltronic (-2,33 Prozent auf 85,85 EUR), AIXTRON SE (-1,51 Prozent auf 41,23 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,07 Prozent auf 83,00 EUR) und Infineon (-1,01 Prozent auf 61,87 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 304 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 203,093 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
14.08.26
|EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)