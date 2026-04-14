Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent stärker bei 30 564,15 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 364,049 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,546 Prozent stärker bei 30 417,18 Punkten, nach 30 251,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 409,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 723,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 28 819,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der MDAX auf 31 774,24 Punkte taxiert. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Wert von 26 627,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,34 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,15 Prozent auf 42,46 EUR), DEUTZ (+ 5,67 Prozent auf 10,16 EUR), Sartorius vz (+ 5,36 Prozent auf 228,20 EUR), Salzgitter (+ 5,18 Prozent auf 49,18 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4,59 Prozent auf 37,34 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil K+S (-4,45 Prozent auf 15,24 EUR), AIXTRON SE (-4,24 Prozent auf 35,19 EUR), LANXESS (-3,51 Prozent auf 17,57 EUR), Nemetschek SE (-3,36 Prozent auf 57,60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,15 Prozent auf 83,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 257 869 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at